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Intervenuto nel Podcast Scontro Diretto, Sandro Sabatini ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League:

"A me l'Inter non ha convinto per niente. Lo devo dire così mi tolgo il pensiero, so di scatenare i figli e i nipoti di Biasin ma l'Inter non mi ha convinto contro lo Shakhtar. In generale, l'Inter mi sta dando un'impressione non esattamente positiva. Se le partite te le risolvono Mkhitaryan che ha 37 anni e Carlos Augusto... Ora lo devo dire perché l'Inter non mi convince: c'è qualcosa che non va se c'è un giocatore che in questo momento è il più forte di tutti, cioè Carlos Augusto, ma che nella formazione di partenza è considerato una riserva.

Vuol dire che Chivu sta gestendo con difficoltà le gerarchie nello spogliatoio ma prima o poi si faranno sentire. L'impressione che mi dà, e lo dico perché sono 2-3 grandi giocatori, è che questi giocatori abbiano troppo potere nelle scelte di Chivu. Barella ieri si è dato da fare, Calhanoglu, Bastoni e Dimarco eh insomma… Se ci fosse una finale, giocherebbero titolari? Non lo so. Carlos Augusto giocherebbe al posto di Bastoni o Dimarco, quello sicuramente"