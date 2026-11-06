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Intervenuto ai microfoni di news Superscommesse, Walter Sabatini ha parlato così di Lazio ma non solo:

"Gattuso? I meriti di quest’uomo sono enormi. Mi riferisco proprio a quelli dell’allenatore. E non tanto per i risultati, fin qui eccezionali, ma per il miglioramento esponenziale di alcuni suoi giocatori. Nomino, fra tutti, Isaksen, Noslin e Belahyane. La Lazio decolla quando decollano i suoi calciatori, e Gattuso sta lavorando in maniera straordinaria. La squadra biancoceleste non deve porsi alcun obiettivo specifico di classifica, l’unico target che deve mettersi dentro la testa è quello di essere competitiva sempre, in ogni partita, sfruttando le grandi motivazioni del gruppo, e qui torniamo ai meriti del mister. La Lazio è fin qui una sorpresa meravigliosa per tutto il calcio italiano".

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È ancora l’Inter la squadra da battere? Quale può essere la sua outsider principale?

"Sì, la squadra di Chivu resta la squadra più forte sulla carta. Dietro di essa tutte le big solite, ma io voglio mettere la Roma davanti alle altre, in questo gruppetto di inseguitrici agguerrite. Chi la spunterà effettivamente ce lo dirà poi il Campionato. Io, però, vista la classifica attuale, terrei anche la Lazio tra le possibili outsider, visto che non è possibile trascurare i punti (tanti) che fin qui ha fatto. Non glieli ha donati il giudice sportivo, li ha conquistati sul campo. È giusto, a questo punto, che anche i giocatori biancocelesti abbiano delle ambizioni"

dazn

Allegri saprà trovare le chiavi giuste per permettere al Napoli di riprendersi?

"Senza alcun dubbio. Allegri sa come conquistare i risultati ad ogni latitudine e longitudine. Conosce le operazioni da mettere in campo al momento opportuno. E, poi, non dimentichiamoci che il Napoli ha tanti giocatori molto forti in rosa. Se uniamo, quindi, le due cose, un allenatore vincente ed una squadra competitiva, possiamo affermare con ragionevole certezza che i partenopei si riprenderanno".