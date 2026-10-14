1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

SABATINI

Intervenuto nel podcast Scontro Diretto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così il passo falso dell'Inter contro il Bruges:

"Faccio una provocazione: è colpa del calcio italiano se Akanji ha vinto la Champions col City e l'anno scorso è stato il migliore dell'Inter e ora non la becca neanche per sbaglio? È colpa del calcio italiano? Vanno fatti ragionamenti specifici. Dopo un anno e mezzo dalla finale col PSG, di fatto, l'Inter ha perso tutte le partite di Champions. E alla fine ieri è stato meglio Sommer di Martinez. Poi, senza nulla togliere alla stima per Lautaro, Sommer era già per terra e poi la prende con la gamba stesa"

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3