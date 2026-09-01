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Dopo due giornate di campionato l'Inter è in testa a punteggio pieno con 6 punti ma hanno iniziato senza passi falsi anche Milan, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta.

Getty Images

Il Napoli, secondo l'anno scorso, ha perso in casa contro il Como dopo la vittoria all'esordio a Genova mentre lo stesso Como, arrivato quarto l'anno scorso, ha pareggiato la prima con l'Udinese.

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha detto la sua su chi sarà l'anti-Inter nel corso della stagione: "L'anno scorso l'Inter aveva 11 punti di vantaggio sul Napoli e una quindicina sul terzo posto della Roma, quindici punti sul mercato non sono stati limati.

La mia sensazione, e mi piace estremizzare ed esagerare come quando domenica ho detto che l'Inter in Italia è l'equivalente del PSG in Francia e del Bayern in Germania, adesso se devo dire chi c'è alle spalle della Roma dico la Roma nettamente al di sopra di tutte le altre, magari c'è anche il Como che ce la gioca".