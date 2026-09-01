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Arrivato a gennaio 2026 dall'Aston Villa, Donyell Malen ha avuto un impatto clamoroso con la Serie A. 14 gol e 2 assist in 18 partite di campionato, con i quali ha contribuito all'approdo in Champions League della Roma.

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E quest'anno il centravanti olandese classe 1999 è partito subito forte, con una tripletta alla prima all'Olimpico contro la Fiorentina a cui ha fatto seguito una doppietta in quel di Lecce. 5 gol, quindi, in due partite per Malen, con la Roma prima a punteggio pieno insieme a Inter, Juve, Milan, Lazio e Atalanta.

Sandro Sabatini, su Youtube, ha sfoderato un paragone illustre per Malen, chiamando in causa anche Ronaldo il Fenomeno. CONTINUA A LEGGERE