Sandro Sabatini, giornalista, commenta così il rendimento di Donyell Malen con la maglia della Roma: "Se non è Ronaldo, è Romario"
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Arrivato a gennaio 2026 dall'Aston Villa, Donyell Malen ha avuto un impatto clamoroso con la Serie A. 14 gol e 2 assist in 18 partite di campionato, con i quali ha contribuito all'approdo in Champions League della Roma.
E quest'anno il centravanti olandese classe 1999 è partito subito forte, con una tripletta alla prima all'Olimpico contro la Fiorentina a cui ha fatto seguito una doppietta in quel di Lecce. 5 gol, quindi, in due partite per Malen, con la Roma prima a punteggio pieno insieme a Inter, Juve, Milan, Lazio e Atalanta.
Sandro Sabatini, su Youtube, ha sfoderato un paragone illustre per Malen, chiamando in causa anche Ronaldo il Fenomeno. CONTINUA A LEGGERE
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