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Dopo aver lasciato l'Inter dopo la finale persa contro il PSV, Simone Inzaghi ha scelto l'Arabia Saudita ma l'esperienza con l'Al-Hilal potrebbe giungere al capolinea al termine di questa stagione. Da giorni, infatti, si parla di un possibile ritorno in Italia, con la Juventus e il Napoli come opzioni al momento più accreditate visto la situazione traballante che accomuna Spalletti e Allegri.

Intervenuto al Podcast Scontro diretto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Simone Inzaghi: "Se Simone Inzaghi vuole tornare dall'Arabia è normale che possa aleggiare su tutte le panchine che vuole. Anche perché è un allenatore di valore.

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Meglio alla Juve o al Napoli? Bella domanda, secondo me per guidare il Napoli non è una questione tattica o tecnica ma di carattere ed esperienza. Per allenare una squadra con De Laurentiis devi essere un allenatore di un certo spessore anche caratteriale. Simone Inzaghi lo vedrei molto più a suo agio in una situazione come la Juve dove però le pressioni sono perfino maggiori rispetto al Napoli e se n'è reso conto anche Spalletti"