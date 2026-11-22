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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della Lazio prima in classifica e reduce dalla vittoria facile contro il Lecce:

"Mi sto entusiasmando per quello che sta facendo la Lazio ma anche per quello che rappresenta dal punto di vista del dibattito calcistico. Stasera c'è l'Inter contro l'Atalanta di Sarri: io che sono appassionato da 20 anni sugli allenatori, questo sta facendo meglio, quell'altro, i giochisti, il cortomuso. Mi aiuti (a Nicolò Schira, ndr) a spiegare cosa non aveva funzionato l'anno scorso?

Sono sorpreso ma anche meravigliato dal campionato della Lazio, ha dimostrato compattezza e l'esplosione di alcuni talenti e nonostante gli assenti come Provstgaard, Zaccagni e Nuno Tavares. Non mi ricorda il Verona, sono passati tanti anni, mi ricorda il Leicester di Ranieri e paradossalmente la situazione senza la pressione del tifo è la situazione ideale"