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Intervenuto al Podcast Scontro Diretto, Sandro Sabatini ha commentato così il nuovo scenario riguardante Malagò. Il presidente della FIGC non sembra più avere il supporto della Lega Serie A.

Ecco cosa dice Sabatini: "Malagò ha preso la tessera col Circolo Aniene ma ora la Serie A è indecisa. Malagò era stato candidato dalla Lega di Serie A, che fa riferimento a presidenti più importanti degli altri tipo Marotta che dice 'Mettiamo Malagò che poi fa quello che diciamo noi'. Invece Malagò, ottenuto l'appoggio della Lega Serie A e una volta eletto, non ha rispettato dei patti non detti con la Lega di Serie A. Ora la Lega, in vista delle prossime elezioni, gli fa pesare questa cosa e propone Galliani.

Pensavano di poter gestire Malagò perché era nuovo nel mondo del calcio, Galliani condivide il percorso con Marotta e con i grandi elettori, non si tratta di fare il burattino ma di condividere fin dalla partenza. Malagò, su alcune nomine suggerite dalla Lega Serie A, si è ribellato. Se Galliani è la nuova proposta della Lega Serie A, vuol dire che Galliani promette di non ribellarsi. Ora ti dico come va a finire: Galliani viene usato per mettere un po' di paura a Malagò"