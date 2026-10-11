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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato del Parma dopo la sconfitta dei ducali, con Gilardino in panchina, contro l'Inter in quel di San Siro. Una partita mai in discussione, con l'Inter capace di sbloccarla in avvio con Sucic dopo un errore marchiano, in costruzione, della difesa del Parma tra Corvi e Keita, mentre il 2-0 è arrivato con Calhanoglu su rigore per fallo di Diego Carlos su Esposito. E il primo tempo si è chiuso sul 3-0 con la rete, in contropiede, di Thuram.

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Ecco le parole di Sandro Sabatini su Inter-Parma: "Mi sono sfogato con Nicolò Schira durante la partita perché ho detto: 'va bene tutto, il Parma ha sbagliato a mandare via Cuesta, ha fatto una valutazione sbagliata'. L'anno scorso ha ceduto Bonny e Leoni, facendo quasi +100 sul mercato e Cuesta si salva con due mesi d'anticipo, rifai un altro anno +100 sul mercato e pretendi che la squadra faccia meglio… Non sempre succede.

Cuesta dicevano fosse l'anticalcio, Gilardino si presenta con la costruzione dal basso, primo passaggio di Corvi a Keita e arriva Sucic e segna. Di che stiamo parlando? Il terzo gol è pure clamoroso, Inter in contropiede a tutto campo, ma dove vuoi andare? Gilardino, ti devi salvare, non devi mandare video a Coverciano"