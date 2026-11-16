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Sandro Sabatini è intervenuto nel Podcast Numer1 su Youtube e ha voluto sottolineare un dato che riguarda Francesco Pio Esposito, protagonista assoluto con l'Italia anche ieri nonostante la sconfitta con il Belgio:

Getty

"Facciamo un mestiere che ci dà la possibilità di sfruttare i dati in nostro possesso. I dati in nostro possesso ci porterebbero anche a fare una puntata intera di Numer1 per dire una cosa assurda: Pio Esposito, dati alla mano, segna di più con Mancini che con Chivu ma giustamente nessuno si è mai sognato di dire una castroneria del genere. State attenti, faccio un invito a tutti i tifosi, a quello che vi capita"