Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nicolò Tresoldi è uno dei nomi più caldi in ottica mercato. Il centravanti del Bruges piace ad alcune squadre italiane (Milan su tutte) e potrebbe anche lasciare il campionato belga già a gennaio, con la Premier che però non è una soluzione da scartare.

Getty Images

Tresoldi, poi, è ancora in bilico tra Italia e Germania e sarà da capire quale sarà la scelta definitiva del giovane centravanti classe 2004.

Sandro Sabatini, intervenuto al Podcast Scontro Diretto, si è espresso così su Tresoldi: "C'è la possibilità, non saranno amici, di immaginare in futuro Pio Esposito e Tresoldi che possono giocare insieme (con l'Italia, ndr). Più forte Pio o Tresoldi? A me piace più Pio però è un'opinione tutta mia personale"