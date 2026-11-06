Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube al Podcast Numer1, ha parlato così del caos Napoli anche in vista di Napoli-Lazio

Matteo Pifferi
allegri conferenza stampa (1)

VIDEO / Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica: la battuta fa ridere tutta la sala stampa

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Momento molto complicato in casa Napoli, a maggior ragione dopo la sconfitta contro il Porto in Champions League e le dichiarazioni nel post-gara di alcuni giocatori.

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Hojlund ha smentito Allegri che invece aveva parlato di una buona partita mentre Politano ha ammesso che si aspettava che a metterci la faccia fossero anche altri giocatori e non solo gli italiani.

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube al Podcast Numer1, ha parlato così di Napoli in vista di Napoli-Lazio:

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Getty Images

"Non ci sono storie né impegni, domenica alle 12.30 neanche il pranzo in famiglia, c'è Napoli-Lazio, la partita più surreale che possa esistere". CONTINUA A LEGGERE

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