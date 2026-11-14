Nicolò Schira, al Podcast Scontro diretto su Youtube, ha voluto porre delle domande a Sandro Sabatini sui giocatori dell'Inter che trattano il rinnovo
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Botta e risposta al Podcast Scontro diretto su Youtube tra Nicolò Schira e Sandro Sabatini. I due giornalisti hanno parlato dei 5 rinnovi di contratto che l'Inter punta a fare tra il breve e il medio-lungo periodo.
Parte Schira: "Ti faccio questo giochino: Carlos Augusto, Bastoni, Dimarco, Thuram e Calhanoglu. Voglio sapere chi rinnoveresti a prescindere dalla cifra che chiede"
Per la risposta di Sabatini e il prosieguo della discussione LEGGI QUI
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