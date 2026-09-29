Sebastiano Esposito ha disputato la prima partita con la maglia della Nazionale contro la Turchia, nella seconda giornata della Nations League. Un grande esordio per l'ex interista, al fianco del fratello Pio che ha segnato il gol del definitivo 4-1 che ha sancito la vittoria dell'Italia.

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Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha voluto ricordare il suo articolo scritto su Tuttosport il 24 ottobre 2019, ossia il giorno dopo di Inter-Borussia Dortmund quando Sebastiano Esposito si procurò anche il rigore nel finale di match:

Foto tratta da @SassuoloUS su X

"Il giorno dopo Inter-Dortmund ho scritto un bell'articolo su Sebastiano Esposito, facendo un discorso simile a quello che feci a due ragazzi che giocavano nell'Inter. Dissi: oggi i titoli sono questi, tutti i giornali parlano bene di voi ma ora li prendete, li date a me, li metto in un cassetto e voi li tirate fuori il giorno dopo che vi danno 4 in pagella e avrete giocato male e sarete riempiti di critiche. Allora ritirate fuori questi giornali così vi servirà come autostima. I due giocatori erano Orlandini e Delvecchio. Lo dissi pure a Pirlo e Ventola ma c'era un problema: Ventola, quello che gli dicevo io da una parte gli entrava e dall'altra gli usciva mentre Pirlo si lamentava anche quando scrivevano bene di lui"