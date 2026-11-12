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Intervenuto al podcast Scontro diretto su Youtube insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha parlato del mercato di gennaio per il quale già diverse squadre di Serie A sono già al lavoro.

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Napoli, Juventus e Milan stanno già cercando profili per migliorare la propria rosa ma anche la Roma è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa alzare il livello e aumentare le opzioni offensive a disposizione di Gasperini.

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