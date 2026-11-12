"C'è un solo posto per arrivare tra le prime 4. Perché i primi tre posti sono di Inter, Roma e una tra Como e Lazio", aggiunge poi Sabatini
VIDEO / De Laurentiis: “Allegri aziendalista, andremo d’accordo! 200 giocatori proposti al Napoli”
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto al podcast Scontro diretto su Youtube insieme a Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha parlato del mercato di gennaio per il quale già diverse squadre di Serie A sono già al lavoro.
Napoli, Juventus e Milan stanno già cercando profili per migliorare la propria rosa ma anche la Roma è alla ricerca di un esterno d'attacco che possa alzare il livello e aumentare le opzioni offensive a disposizione di Gasperini.
Sabatini la pensa così CLICCA QUI
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Nazionali
Italia-Francia, formazioni UFFICIALI: la scelta di Zidane su Diouf. Mancini punta su tre interisti
Ultima ora
Prestiti Inter: Topalovic, Asllani, un possibile rimpianto ma non solo. Ecco come stanno andando
News Primavera
Inter, il ct dell'Albania U19 fa sognare i tifosi: "Hanno un giovane che somiglia a Musiala"
Mercato Inter
Sky - Carlos Augusto, ci siamo! Rinnovo con l'Inter a un passo, presto il comunicato: i dettagli
Ultima ora
9 gare, 4 competizioni, 31 giorni: Inter, tutti gli impegni da novembre a Natale
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti