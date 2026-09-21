Hanno fatto discutere le parole di Daniele De Rossi alla vigilia del match poi perso dal suo Genoa contro il Parma. "Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante", ha detto De Rossi.

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Intervenuto su Youtube al podcast Numer1, Sandro Sabatini ha commentato così quanto detto dal tecnico ed ex centrocampista: "Io di farmi rappresentare da De Rossi, dal sindacalista De Rossi, il paladino del giornalismo De Rossi, io sinceramente…"

"Io me le becco le critiche e gli insulti ma, da qualche anno, quelli che esagerano per me finiscono dritti in Tribunale, tranquillamente proprio, quelli che esagerano, che toccano i famigliari, che sono offensivi. Detto questo, quello che mi ha fatto riflettere su De Rossi è che interviene su un tema perché adesso subisce ma prima non subisce. E arrivo a dire una cosa grave: non dico che aveva un po' strizzato l'occhio ma si era fatto una risata, come tutti, adesso invece si lamenta"