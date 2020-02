Salvini: “Che senso ha rinviare Juventus-Inter a maggio? Porte aperte o chiuse, per me…”

L’ufficialità del rinvio di Juventus-Inter (e di altre 4 partite di Serie A) ha alimentato polemiche circa lo svolgimento regolare del campionato. L’Inter, tra l’altro, qualora dovesse arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League, non avrebbe una data libera per il recupero della sfida contro la Sampdoria. Intervenuto su Twitter, Matteo Salvini ha mostrato la sua incredulità in merito al rinvio di Juve-Inter:

“Rinviare Juventus-Inter a maggio, che senso ha??? Porte aperte o porte chiuse, per me si doveva giocare e offrire agli Italiani qualche ora di serenità e al mondo un’immagine di tranquillità”.