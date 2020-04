Sun – Limbo Sanchez: Inter e United non puntano sul cileno. Futuro in bilico

Dopo la tormentata stagione, Alexis Sanchez si giocherà il suo futuro nelle ultime partite della Serie A, sempre che il campionato italiano riparta realmente. Il cileno ha avuto un infortunio che lo ha condizionato e al suo rientro, poco dopo, c’è stato lo stop per l’emergenza Coronavirus. Difficile che l’Inter possa trattare la sua permanenza con il Manchester United.

Secondo quando riporta il Sun, Sanchez si troverebbe in una sorta di limbo: né l’Inter, né lo United sarebbero intenzionati a inserirlo nella rosa della prossima stagione. Con i Red Devils ha un contratto fino al 2022, ma il manager Solskjaer non lo considera importante per il progetto, dovrà così cercarsi una nuova sistemazione. Sulle sue tracce potrebbe esserci il West Ham.