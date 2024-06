Luciano Spalletti, ct dell'Italia, in conferenza stampa ha parlato della decisione di affidare la maglia numero 10 a Pellegrini: "Ha le qualità e la pasta per indossare quel numero. Sa galleggiare nei mezzi spazi, sa calciare le punizioni e i rigori, ha il piede per mettere quella 'palletta' in poco spazio, ha modo di scannerizzare quello che ha dietro le spalle, vede oltre il primo passaggio, sa saltare l'uomo nello stretto. A quel numero ci si avvicina anche Barella, che però è un giocatore che va anche a scontrarsi con gli avversari".