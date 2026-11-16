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Nelle ultime quattro partite tra Inter e Nazionale, Pio Esposito ha sempre messo la sua firma nel tabellino marcatori per un totale di 5 reti. Un grande momento di forma per il centravanti classe 2005. E proprio di lui ne ha parlato Gianfranco Teotino a Sky Sport:

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"La media gol, i progressi costanti che si vedono. Va tenuto conto anche del fatto che il centravanti è un ruolo particolare: le ali, i trequartisti, altri giocatori leggeri, si capisce subito, a 19-20 anni, quanto sono grandi, se sono in grado di giocare e se possono fare la differenza. Con i centravanti, nella storia del calcio, siamo abituati al fatto che maturino di solito verso i 25 anni, Toni ad esempio addirittura a 27-28 anni. Il fatto che Pio Esposito sia già così forte a 21 anni, perché di questo si tratta, ci fa pensare che possa diventare ancora più grande. Per diventare ancora più grande bisogna giocare ancora più partite, il fatto è che non bastano gli allenamenti. Quest'anno ha avuto più spazio dell'anno scorso e questo lo ha aiutato a crescere ma non ha ancora finito di migliorare"

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Teotino su Bastoni

"Bastoni va in difficoltà nella marcatura individuale, è un difensore molto elegante, che aiuta la squadra in fase di costruzione, si sente più protetto quando gioca assieme ad altri due centrali come non succede invece in Nazionale quando gioca come centrale.Centrale nei 3 no, lo preferisco a sinistra nei tre dietro come fa con l'Inter, quando è costretto a marcare in area di rigore lo vedo sempre in difficoltà"