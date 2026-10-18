Il telecronista di Skysport Maurizio Compagnoni dice che non è un chiaro ed evidente errore. Che l'arbitro Doveri, in Bologna-Inter, ha sbagliato ad ammonire Thuram, ma il VAR è giusto non sia intervenuto.

Fonte foto: Errori Arbitrali

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«Questa non è mai simulazione. Sul rigore Darmian e Thuram si incrociano un po', non è chiaro ed evidente errore, non è giusto che intervenga il VAR per il rigore ma l'ammonizione qui non esiste. Come mi insegnava Collina quando arbitrava non tutti i contatti sono da rigore», ha detto il giornalista all'indomani dalla partita vinta dai nerazzurri in rimonta 3 a 1.

«Vi spiego perché per me non è rigore. Questa è una situazione border line, l'avesse dato non sarebbe stato uno scandalo. Però non per una simulazione, ma per una dinamica di gioco che va verso Darmian e Darmian va verso Thuram, ecco perché dico perché non è chiaro ed evidente errore, ma simulazione, ripeto mai. Rocchi aveva detto ai suoi arbitri che ogni episodio andava punito anche se piccolo», ha concluso il giornalista spiegando le ragioni delle sue dichiarazioni.

(Fonte: SS24)