Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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LA TOP 11 DI NAINGGOLAN

La top 11 di Radja Nainggolan, ex centrocampista tra le altre dell'Inter. In un'intervista a Gurulandia, il belga ha schierato il suo undici ideale con un 4-3-3. È giusto specificare che non si tratta di undici ex compagni del Ninja o di giocatori contro cui ha giocato.

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