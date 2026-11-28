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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato di Inter-Genoa, partendo anche dai precedenti a senso unico a San Siro:

"La gara post Champions è sempre la partita più tosta in assoluto per mille ragioni: la prima è psicologica, giochi in Champions, la musichetta, il livello, l'arbitraggio, un mondo diverso e un'attenzione diversa. Sono dodici anni di fila che l'Inter batte il Genoa a San Siro, dodici anni di fila. E sono 35 anni che il Genoa non fa un quarto di finale di Coppa Italia.

Sono partite che le vince la storia senza andare in campo, è una considerazione che faccio dovuta al tema psicologico: tu sai che hai sempre vinto, che va tutto bene, che è un avversario "comodo" ed entri in campo con la mano sinistra, questa è l'unica incognita che c'è in Inter-Genoa.

Per il resto il Genoa sta facendo benissimo, il lavoro di De Rossi è straordinario. Già il Genoa al top penso che non possa farcela con l'Inter, senza Ostigard centrale dietro francamente mi sembra una mission impossible. Sarei super sorpreso da un risultato positivo del Genoa a San Siro, sia oggi sia martedì in Coppa Italia"