Riccardo Trevisani, ospite a SportMediaset per il tg delle 13, ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Cagliari e si è soffermato su un aspetto innegabile. La rosa nerazzurra ha qualità e caratteristiche diverse. Ha dominato con il Cagliari nonostante il risultato che le sta stretto.

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Le parole del giornalista:

-Vecchio vizio dell'Inter di segnare meno di quanto produce?

Un dominio nella prima ora, ma se ci mettiamo a cercare il pelo nell'uovo vai in difficoltà perché una squadra con più forza offensiva ti pareggia la partita. Ma l'Inter veniva da 4 gol fatti al Monza, anche se con la complicità del portiere avversario. Partita eccezionale per un'ora dominando. Fuori dai titolari Thuram, fuori Spence, fuori Diouf, Bisseck. L'Inter è una squadra con due squadre. Non ha risentito delle assenze da un punto di vista del gioco. Prima in classifica e Thuram e Lautaro ancora non hanno partecipato a niente, vedo più buone notizie che brutte.

-Calhanoglu ha il contratto in scadenza, ma non sembra gli stia pesando...

Non pesa niente, mi sembra tranquillo e leggero e incide alla sua maniera nel tiro da fuori ma non solo. Anche nel segnare da un punto di vista realizzativo ma fa anche altre cose. Barella eccezionale ieri ma lui unisce il lavoro del centrocampista ai gol. Rischia di essere una stagione da 8-10 reti e se unisce il lavoro da centrrocampista alla vena realizzativa allora diventa un'arma impropria.

(Fonte: SM)