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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così della Roma, in lotta per i primi posti in campionato e reduce dal pareggio col PSG in Champions:

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"La mentalità è tutti i giorni, il lavoro è tutti i giorni a prescindere dalla partita singola, gli errori di Manchester, i 10 minuti di sonno col Real, è tutto da buttare, non si può fare, sono tutte cazzate, cose non vere. La Roma è forte e si sta costruendo un grande futuro al netto di varie mancanze, è un grande gruppo di lavoro. Può fare 90 punti e arrivare terzo per le medie che stanno tenendo Lazio e Inter ma non facciamoci condizionare dal risultato. Di Spalletti che fece 87 punti si dice che uscì col Lione in coppa e non va bene. La Roma non vincerà la Champions, non si potrà dire qualcosa quando uscirà, e che faccia prima, seconda o terza in campionato, non si potrà dire 'ah', 'però', 'allora' a questa squadra perché sta facendo cose incredibili"