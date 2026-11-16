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A tre giorni dalla scadenza per la presentazione della candidatura alla presidenza della FIFA, l'UEFA ha sciolto la riserva sul suo candidato che sfiderà Infantino. Nelle ultime ore si è parlato anche di una probabile candidatura di Luis Figo, promosso anche da diversi funzionari dell'UEFA. Ebbene, l'UEFA, con un comunicato ufficiale, ha scelto un altro profilo:

"Nel corso di una riunione tenutasi oggi e presieduta dal presidente della UEFA Aleksander Čeferin, le federazioni nazionali rappresentate nel Comitato Esecutivo della UEFA e nel Consiglio FIFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese (FFF), a candidarsi alle elezioni presidenziali della FIFA nel marzo 2027 e hanno unanimemente promesso il loro pieno sostegno.

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"Philippe Diallo vanta una vasta esperienza a tutti i livelli del calcio, avendo guidato l'organizzazione che rappresenta i club calcistici professionistici francesi, fatto parte del consiglio di amministrazione della lega professionistica francese e delle strutture di risoluzione delle controversie della FIFA, prima di diventare presidente della FFF e membro del Comitato Esecutivo della UEFA nel 2023.

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Nel contesto delle serie preoccupazioni relative alla direzione intrapresa dalla FIFA, le federazioni nazionali hanno auspicato una rinnovata unità e fiducia all'interno della comunità calcistica globale. Hanno inoltre chiesto una FIFA che ponga lo sviluppo del calcio in ogni regione del mondo al centro della propria missione, che sostenga i più alti standard di governance e che lavori in stretta collaborazione con le federazioni affiliate, le confederazioni e tutti gli attori del mondo del calcio. Hanno espresso piena fiducia in Philippe Diallo, ritenendolo la leader necessaria per raggiungere questo obiettivo. Philippe Diallo ha accettato l'invito a candidarsi. La sua candidatura sarà formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della FFF nella riunione di domani"