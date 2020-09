Corsera – Inter-Vidal, questione di ore. Opzione nel contratto. Nainggolan e Lautaro…

Arturo Vidal sarà un giocatore dell’Inter ed è solo una questione di tempo. Poco tempo da quanto scrive il Corriere della Sera: “Una questione di ore”. Insomma, non è ancora partito per Milano ma lo farà perché ha rinunciato a parte dei soldi che gli spettavano dal Barcellona. Il club blaugrana ha fatto resistenza sui premi che gli doveva e anche sulla buonuscita. Il giocatore pretendeva di avere gli stipendi dell’ultimo anno di contratto. Il suo scadeva nel 2021 e rinuncerà quindi a sei mln di euro per ritrovare Conte che lo ha voluto fortemente in nerazzurro. Il suo contratto con l’Inter sarà firmato presto. È un biennale da sei mln l’anno con opzione di rinnovo per il terzo anno.

Il giornale spiega che alla Pinetina il cileno troverà Nainggolan che partirà solo grazie ad offerte davvero rilevanti che al momento non sono arrivate. Attesi anche gli agenti di Lautaro Martinez in terra nerazzurra: dovrebbero portare sul tavolo dell’Inter un’offerta che arriva da Barcellona perché il club blaugrana ha ancora intenzione di provare a prendere con l’argentino dopo aver dato il ben servito a Suarez.

(Fonte: corriere.it)