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FUTURO ICARDI

Mauro Icardi è stato accostato a diverse squadre italiane in questa finestra di mercato, tra le quali anche Lazio e Fiorentina. Al momento, però, l'attaccante ex Inter è svincolato e alla ricerca di una nuova esperienza dopo quella al Galatasaray.

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Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto su La Gazzetta dello Sport per parlare proprio di Icardi: "Il mercato, si sa, è una materia misteriosa. Non solo perché, quasi sempre, i dirigenti preferiscono tenere segreti i loro obiettivi per non dare vantaggi alla concorrenza, ma anche per l’originalità e la fatica che alcune trattative comportano. La sensazione è che spesso il facile non piaccia, oppure sembri così scontato, banale, da non attrarre abbastanza. La premessa serve per parlare di Mauro Icardi che a 33 anni potrebbe, dovrebbe, essere una grande opportunità per molti nostri club ed invece è ancora lì, a pochi giorni dallo stop, in attesa di trovare la giusta sistemazione.

Stiamo parlando, come detto, di un calciatore che dal punto di vista anagrafico, facendo il paragone con parecchi suoi colleghi già sistemati, è ancora nel pieno della sua vitalità. Ha segnato 77 gol in quattro stagioni al Galatasaray, dimostrando di non aver perso assolutamente la confidenza con l’area di rigore, è andato via dall’Italia al culmine di una questione anche e soprattutto di rapporti - e non certo per i dubbi sul suo valore - e forse rappresenterebbe la soluzione più "facile" e soprattutto più azzeccata per parecchi club. Un discorso che - facciamo tre esempi - potrebbe riguardare tutta l’Italia del pallone. Dal Nord, al Centro, al Sud"

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