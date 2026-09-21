"Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzante". Queste le dichiarazioni di De Rossi alla vigilia di Parma-Genoa. Parole che hanno fatto discutere anche nel Podcast Numer1 su Youtube.

Cruciani non è d'accordo con l'allenatore del Genoa: "Stimo De Rossi, anche Gattuso si è accodato a questa idea e questa polemica. De Rossi per me è una persona di grande spessore tecnico e umano ma questa battaglia che si è intestata non la condivido, mi dispiace per De Rossi e Gattuso ma per me sono minchiate. In Italia c'è la libertà di espressione, sancita dalla costituzione. I modi in cui si manifesta questa libertà non li decidono né Gattuso né De Rossi, se non ti piace un prodotto, non lo vedi. Se ti senti diffamato, ci sono i mezzi per andare in Tribunale. Per parlare di pallone, per fortuna non serve essere giornalisti o avere l'autorizzazione di De Rossi e Gattuso"

Interviene poi Ivan Zazzaroni: "De Rossi ha fatto un altro discorso. Perché non lo volete capire? Ha detto che i giornalisti professionisti sono le vere vittime, ora c'è la rete, chiunque può parlare ed essere messo sullo stesso livello di chi è professionista e che ha fatto un esame del cazzo. Mi sento vittima. Di chi? Della mia professionalità perché arriva il primo stronzo - scusate il linguaggio - e si mette sullo stesso piano.

A me poi non frega niente perché sono 46 anni che lavoro, me la sono goduta e me la godo ancora. Ma il discorso di De Rossi è corretto. Ci sono tanti giornalisti che non valgono nulla, il giornalismo sportivo è morto con la rete. Grazie a Dio c'è uno che ha parlato. Ho parlato con Er Faina, so che ce l'aveva con lui. De Rossi ha detto che il giornalismo è finito. Ora non ci sono più 100 voci, ce ne sono 100mila e tu (rivolgendosi a Sandro Sabatini, ndr) lo sai perché subisci insulti e critiche"