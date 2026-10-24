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A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Juventus: "La Juve senza Yildiz e senza la protezione di Locatelli che non è un grande centrocampista ma è un ottimo difensore non ha grandi margini di miglioramento"

Fabio Caressa, poi, ha aggiunto un commento sugli attaccanti: "Woltemade ha fatto una grande prestazione in Coppa, però è Woltemade. Ha giocato come avrebbe dovuto giocare Kolo Muani e su Kolo hai investito tanto. Kolo Muani fa male dall'esterno"

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Zazzaroni replica così: "Kolo Muani se giocasse nell'Inter farebbe 20 gol"

La chiosa poi di Caressa: "Ma perché vuole può fare la seconda punta, la prima punta non la può fare"