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Intervenuto sul suo canale Youtube, Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Bologna in rimonta:

Getty Images

"L'Inter ha dominato il secondo tempo, nel primo tempo era statica, palleggiava orizzontalmente mentre nel secondo tempo il giropalla è stato veloce, continue rotazioni, il 3-1 è stato meritato. Il Bologna non è più entrato nell'area di rigore dell'Inter, nel primo tempo invece ha avuto 4 palle gol. Bisogna dare atto di una cosa a Chivu: a fine primo tempo ho detto che avrebbe cambiato qualcosa nel secondo tempo e i cinque cambi sono entrati benissimo.

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Diouf ha dato il là all'azione del 2-1 col passaggio a Zielinski per Carlos Augusto che segna. L'ultimo gol, poi, lancio di Calhanoglu, stop di Mkhitaryan, palla a Carlos Augusto e gol di Bonny. Con i cambi si è vista un'Inter differente, più arrembante, più velocità, più cattiveria. E si è permessa il lusso di sbagliare un gol incredibile con Sucic, non so come abbia fatto. L'Inter, veramente, nel secondo tempo ha fatto l'Inter, bravissimi veramente quelli che sono entrati"