L'approccio sbagliato, due a zero sotto, Maignan che para il tiro del possibile due a due, arriva la sconfitta nel derby e l'ex portiere la analizza cosÃ¬
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La corsa dell'Inter si Ã¨ fermata nel derby. Sbatte ancora contro il Milan la squadra di Chivu che Ã¨ ancora davanti in classifica ma la Lazio potrebbe andare al primo posto nella gara con il Cagliari. Questo il commento di Walter Zenga, su Skysport, a fine partita.
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«Il Milan ha vinto con merito. L'Inter dÃ l'immagine di una squadra magari non presuntuosa, ma che non Ã¨ riuscita a stare sul livello della rabbia del Milan. Perso il derby da tutti i punti di vista, nell'approccio: sotto due a zero dopo un quarto d'ora, nell'organizzazione e nelle scelte. Maignan evita il due a due ma nei 90 minuti poi, nel secondo tempo, il portiereÂ».
Â«All'Inter mancano i nuovi? Spence non mi Ã¨ piaciutoÂ», ha detto poi anche l'ex giocatore dell'Inter.
Poi Ã¨ tornato sulla parata di Maignan che ha impedito alla squadra nerazzurra di raggiungere il due a due: Â«La gente potrebbe pensare che il tiro di Spence Ã¨ centrale. SÃ¬, ma c'Ã¨ una velocitÃ di esecuzione alta, il cross Ã¨ veloce e c'Ã¨ un riflesso con la manata che manda palla fuori, di solito questo tipo di manata ti manda palla dentro. Ãˆ stato proprio bravoÂ».
(Fonte: Skysport)
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