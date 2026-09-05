Intervenuto a Sky Sport in vista di Inter-Napoli, Walter Zenga ha parlato così del match di San Siro:

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"L'Inter è partita bene, se pensiamo anche che l'anno scorso ha perso 2 delle prime 4 partite di campionato. A mio modo di vedere, l'Inter se perde il campionato lo perde lei, come struttura di squadra, come rosa. Pensiamo solo ad una situazione: il reparto attacco dell'Inter in confronto con gli altri, non c'è nessun paragone.

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Se passiamo a centrocampo, con l'innesto di Jones ma anche di Stankovic possono cambiare quando e come vogliono. Se poi Spence impara anche a difendere… Mi aspetto che poi che i protagonisti di Inter-Napoli siano Pio Esposito e Vergara, poi non ci dimentichiamo della Nazionale"

"Addio Ausilio? Non ho la più pallida idea delle dinamiche interne, non so perché si sia interrotto il rapporto all'inizio del campionato. Posso dire che io ho interrotto un rapporto con l'Inter dopo 24 anni totali, capisco che dopo tanti anni non fare più la stessa strada diventa problematico ma il perché e cosa si sono detti lo sanno solo loro. La squadra lo percepisce? Quando ero giocatore io, i rapporti erano diversi, quando cambiava il DS non cambiava tanto. Forse qualcosa cambia senza Ausilio, dopo così tanti anni, la fiducia e il rispetto te li devi conquistare"