GdS – Kessie-Politano, Inter e Milan si rivedranno la prossima settimana. Su Giroud…

La ricerca al centrocampista per l’Inter di Conte va avanti. Vidal è sempre in pole position, ma le difficoltà nella trattativa stanno portando la dirigenza nerazzurra a considerare delle alternative. Non solo a centrocampo, l’Inter si muove anche per la fascia sinistra e per l’attacco. Questo il punto di Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport:

“Tra Inter e Milan sta maturando uno scambio che da tempo non si vedeva: Matteo Politano alla corte di Pioli, Kessie agli ordini di Conte. I dirigenti di Inter e Milan hanno abbozzato quest’idea in queste ore e si sono ripromessi di rivedersi la prossima settimana quando in casa nerazzurra avranno le idee più chiare su Vidal. Sì perché la sconfitta in Supercoppa mette a serio rischio la panchina di Valverde e se i dirigenti blaugrana obbligassero il cileno a rimanere, occhio a una soluzione alternativa che nell’Inter sta prendendo il nome di Kessie. Si parla di uno scambio di prestiti che potrebbe portare anche delle plusvalenze. Kessie è costato 28 milioni, Politano 25. Se parte Politano avanza a grandi passi Giroud. Ieri a Milano c’erano i suoi agenti che hanno parlato con Marotta e Ausilio. Si è mosso qualcosa anche sul fronte Young. Lo United ha trovato il sostituto, il sì di Young all’Inter è imminente”.