Lautaro Martinez, sondaggi Atletico e Real a cifre irrisorie: la richiesta Inter

Le due big spagnole non mollano il Toro: i nerazzurri si siedono al tavolo a queste determinate condizioni

L’ Inter vuole ripartire dalla Lu-La . A meno di offerte irrinunciabili, la società nerazzurra ha garantito al nuovo allenatore Simone Inzaghi che i due attaccanti non si toccano. Come spiega Tuttosport oggi, “ Lautaro Martinez viene definito “non sul mercato” , ma la situazione economica del club nerazzurro è nota da tempo così come le “lune” del nuovo agente dell’argentino”, si legge.

La società nerazzurra è disposta a sedersi al tavolo per trattare l’addio di Lautaro Martinez, ma solo a determinate condizioni. Le spiega sempre il quotidiano oggi: “Lautaro rimane un nome da tenere presente sul mercato nei prossimi 40 giorni, soprattutto se qualche big spagnola dovesse trovarsi nella situazione di poter investire su un attaccante. I sondaggi arrivati da Real e Atletico a inizio estate si attestavano sui 40 milioni, pochi, pochissimi per convincere l’Inter a sedersi a parlare, visto che Lautaro viene valutato 80-90 milioni”. Se non arriveranno offerte di questo tipo, il Toro resterà in nerazzurro anche nella prossima stagione.