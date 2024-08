Ex Inter, Cuadrado pronto a firmare con l’Atalanta: visite mediche in corso

Juan Cuadrado è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta: visite mediche in corso, poi la firma sul contratto

Juan Cuadrado è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. L'esterno colombiano, svincolato in seguito alla scadenza del proprio contratto con l'Inter, ha iniziato le visite mediche presso la Casa di cura "La Madonnina" di Milano, fa sapere Sky.

"Juan Cuadrado, dopo aver passato le visite mediche, firmerà il proprio contratto con l'Atalanta. Nuovo rinforzo per Gasperini sull'esterno, dopo l'arrivo di Raoul Bellanova nei giorni scorsi. Per Cuadrado si tratterebbe della sesta maglia in Serie A, dopo Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter", si legge.