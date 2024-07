Fin qui è stato un luglio senza sussulti per l'Inter sul mercato. Chiusi in anticipo Zielinski e Taremi, il club nerazzurro non ha necessità di 'correre' per completare la rosa da dare a Simone Inzaghi. Come sottolinea il Giorno, l’obiettivo prioritario resta un difensore dopo l’infortunio di Buchanan. Kiwior potrebbe interessare perché duttile. "I Gunners, al momento, sono disponibili o a una cessione (spesero 25 milioni per prenderlo dallo Spezia), o a un prestito con obbligo di riscatto. Intanto, si offrono ai nerazzurri sia Depay che Wan-Bissaka".

"L’attaccante olandese è un parametro zero, dopo l’addio all’Atletico Madrid, ma guadagna 5 milioni circa a stagione. E l’Inter, in avanti, deve prima cedere: per Carboni si ragiona anche su un prestito a Olympique Marsiglia o Monza, per Correa emerge l’ipotesi Lazio, mentre con Arnautovic si profila un incontro chiarificatore. Sullo sfondo, poi, c’è sempre Gudmundsson. Quindi, probabilmente, sarà un "no grazie". Per Wan-Bissaka, in uscita dal Manchester United, sarebbe invece stato proposto uno scambio con Dumfries che, però, ha da poco trovato l’accordo per il rinnovo. Non c’è fretta, comunque, in casa Inter".