Dzeko-Inter, si aspetta solo il via libera: Edin lavora a parte con la Roma

Edin Dzeko è sempre più vicino all’ Inter. Una conferma indiretta arriva da Roma, nello specifico da Trigoria: il bosniaco oggi si è presentato sì per l’allenamento delle 17, ma ha svolto solo lavoro individuale secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il bosniaco attende il via libera per volare a Milano : ha già l’accordo per un biennale da circa 6 milioni di euro con i nerazzurri, ma la Roma prima di lasciarlo partire vuole avere il sostituto. Giallorossi al lavoro per regalare a Mourinho una punta, poi Dzeko potrà volare a Milano per sottoporsi alle visite mediche con i nerazzurri e firmare con l’Inter. Le prossime ore saranno decisive.

Queste le novità dal sito del Cor Sport: "Edin Dzeko è a Trigoria. Questa mattina la moglie del centravanti bosniaco aveva varcato i cancelli di Trigoria per motivi personali e raccogliere alcuni effetti del marito, ma non essendo arrivato il via libera della Roma per la partenza del giocatore per Milano Dzeko questo pomeriggio alle 15 si è presentato sl Fulvio Bernardini per la ripresa degli allenamenti. Il bosniaco si è sì presentato, ma come da accordi con il club giallorosso non si è allenato con il gruppo ma ha svolto lavoro individuale. Il giocatore verrà ceduto all'Inter, ma finché Tiago Pinto non troverà il suo sostituto non lo lascerà partire per Milano. Le prossime ore saranno decisive per riuscire a sbloccare le trattative", si legge. Qui le ultime sul sostituto in giallorosso.