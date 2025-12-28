TS – Con l’Atalanta si parlerà di Palestra ma l’Inter deve cedere Frattesi

Il giornale sportivo parla del mercato nerazzurro e dell'interesse per il calciatore di proprietà del club bergamasco

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 12:16)

Da quando Denzel Dumfries si è infortunato l'Inter sta avendo difficoltà a destra. Luis Henrique, arrivato in estate per dare una mano all'olandese proprio da quella parte, non è riuscito a rendere per quanto ci si aspettava e per questo, in vista del mercato di gennaio, si parla di un possibile acquisto. Palestrasu tutti.

Il cartellino del giocatore, che sta giocando in prestito al Cagliari, è di proprietà dell'Atalanta e la gara di questa sera "sarà occasione per fare un nuovo punto tra i due club sull'argomento. Ma in tal senso è scontato che architrave di un'operazione senz'altro difficilissima per il mercato di gennaio debba essere una cessione importante. Tutto porta ovviamente a Davide Frattesi che mai è stato nella testa di Chivu come un possibile sostituto di Dumfries".

"Parole che hanno creato un piccolo circuito: Chivufaceva riferimento ai tanti acciacchi che hanno complicato la prima parte di stagione dell'azzurro", ha spiegato anche TuttoSport rispetto al centrocampista italiano sul quale ha messo gli occhi la Juventus.

(Fonte: TS)