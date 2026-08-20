L'Inter non ci pensa nemmeno, ma in Spagna sono convinti che se il Barcellona volesse Lautaro Martinez si trasferirebbe. Lo hanno scritto ieri alcuni media spagnoli e oggi lo scrive pure il quotidiano Marca che spiega come il club blaugrana non sia riuscito a fare passi avanti nella trattativa per Julian Alvarez che è il principale obiettivo del club. Il Barça aspetta che sia proprio il giocatore a fare una mossa e a rompere con l'Atletico Madrid, ma al momento la trattativa è in fase di stallo, specie dopo le dichiarazioni del presidente dell'AM che ha tolto dal mercato l'argentino.

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"Il Barça non sta con le mani in mano e Deco ha già delle alternative nel caso in cui l'affare Julián Alvarez non andasse in porto. Uno dei candidati per approdare al Barcellona è Lautaro Martínez. Il direttore sportivo del Barcellona ha già iniziato a lavorare sulla questione. Ci sono già stati colloqui con i rappresentanti del giocatore per valutare la disponibilità dell'argentino. Non ci sarebbero problemi: se si presentasse l'occasione, Lautaro andrebbe al Camp Nou", spiega Marca.

"Resta da vedere quale sarà la posizione dell'Inter. Deco ci sta lavorando e ha già sondato il terreno con il club italiano per capire se sarebbero disposti a cedere il giocatore e a quale prezzo. L'Inter lo venderebbe, ma non ha ancora fissato un prezzo. E il prezzo sarà fondamentale, perché se la richiesta fosse troppo alta, il Barcellona si tirerebbe indietro", aggiunge Marca. Insomma, i giornali spagnoli la fanno semplice: il club nerazzurro potrebbe voler cedere il suo capitano e dovrebbe pure farlo ad un prezzo consono alle possibilità del Barça.

In Italia queste voci sono state smentite sul nascere con la società interista che ha già fatto sapere di considerare incedibile il suo calciatore più rappresentativo. La Spagna chiama Lautaro, in Italia vogliono tenerselo stretto. Quello che conta è che l'Inter non vuole rinunciare al suo giocatore.

Sempre secondo lo stesso quotidiano Lautaro non è l'unico giocatore preso in considerazione qualora la trattativa per Julián Álvarez non andasse in porto. Anche due giocatori del Villarreal sono sotto osservazione: Mikautadze e Ayoze. Entrambi sono apprezzati da Flick, ma hanno profili diversi, sia in termini di qualità di gioco che di costo del trasferimento. Mikautadze è decisamente più costoso, con una clausola rescissoria di 78 milioni di euro.

(Fonte: marca.com)