"L’Inter se lo è imposto per avere più muscoli, soprattutto in Champions. Un mercato «inglese», rinforzi dal campionato più ricco, competitivo e spettacolare del mondo che facciano fare il salto di qualità". Il Corriere della Sera parla del mercato italiano: i nerazzurri e non solo hanno fatto mercato in Inghilterra. "Da scarti a eroi, la pesca fortunata dalla Premier. Così l’Italia spera nei nuovi jolly", scrive il quotidiano.

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"E quindi ecco i vari Stones, Spence, il riscatto di Akanji e l’assalto a Curtis Jones, che vorrebbe correre da Chivu ma per cui il Liverpool non scende a compromessi (la richiesta è ferma sui 40 milioni, nonostante il contratto in scadenza). Non solo i campioni in carica però, anche le rivali guardano alla Premier League", spiega il giornale riferendosi agli ultimi acquisti e desideri della Juve o del Napoli che hanno nel mirino anche Zirkzee, ex Bologna che potrebbe lasciare il Manchester United.

(Fonte: Corriere della Sera)