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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Muharemovic, tante richieste per lui. Occhio al Bournemouth
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Sky – Muharemovic, tante richieste per lui. Occhio al Bournemouth
Il calciatore che per tanto tempo è stato accostato all'Inter è al centro di diversi sondaggi di mercato tra cui quello del club di Premier League
Per diverso tempo Muharemovic, giocatore del Sassuolo e della Bosnia, è stato accostato all'Inter per la difesa. Del club nerazzurro però si parla un po' meno in questo periodo.
La società interista viene avvicinata dalle indiscrezioni di mercato maggiormente a Solet, difensore dell'Udinese che - anche se Gianluca Nani, ds del club fiuliano, dice che il club nerazzurro non ha ancora richiesto il calciatore - viene considerato tra i primi obiettivi.
Il calciatore del Sassuolo invece avrebbe ricevuto diverse richieste tra le quali quella del Bournemouth, club della Premier League, che è molto attento sempre al mercato italiano con il ds Tiago Pinto (ex Roma).
(Fonte: SS24)
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