CdS – Dybala, è scattato il rinnovo automatico con la Roma

"Non ci sarà bisogno di aspettare l'ultima partita della prima fase di Europa League o il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan". Il Corriere dello Sport annuncia che il rinnovo automatico di Paulo Dybala con la Roma è già stato raggiunto. "Se la Roma andasse in finale sia in Coppa Italia sia in Europa League sarebbero 169 le partite nel suo trienno da giocare. Di queste Paulo ne ha giocate ad ora 101 ma non tutte valgono per il rinnovo: servono presenze da almeno 45', recuperi compresi, per arrivare al 50% dovuto. Quindi 84,5 partite da 45', totale: 3802 minuti e mezzo. Nelle partite in cui Dybala ha giocato almeno un tempo, il numero di minuti è stato raggiunto. E il rinnovo è scattato", aggiunge nel dettaglio il giornale sportivo romano.