Il giornalista esperto di mercato su X ha riportato la notizia della sconfitta del candidato a presidente che aveva promesso di acquistare il giocatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 21:46)

Hakan Safi concorreva nelle elezioni per la presidenza del Fenerbahce ma ha perso le elezioni. L'ha spuntata Aziz Yildirim che è tornato alla guida del club turco dopo otto anni dall'ultima volta. Anche Fabrizio Romano ha riportato la notizia sul suo profilo social e ha spiegato come Safi perdendo le elezioni non potrà dunque portare al club i giocatori che aveva promesso.

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Tra questi c'era anche Calhanoglu. Ma non solo. Come scrive proprio il giornalista esperto di mercato sul suo profilo X: "Hakan Safi ha perso le elezioni per la presidenza del Fenerbahçe e gli accordi che aveva promesso non si realizzeranno. Niente Luis Suárez, niente Mason Greenwood, niente Hakan Çalhanoglu e niente Merih Demiral".

Questa mattina dalla Turchia erano arrivate le parole dell'agente del calciatore dell'Inter che aveva parlato di un accordo con il giocatore qualora Safi avesse vinto le elezioni e anche lo stesso candidato aveva spiegato di avere un accordo con Calhanoglu.

Chiarissima la risposta di Piero Ausilio: «Se per una telenovela estiva poi arrivano campionato e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo a quella del Besiktas. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e noi vogliamo tenerlo. Le dichiarazioni del Fenerbahce non avranno un proseguo».