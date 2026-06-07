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fcinter1908 calciomercato Romano: “Safi perde le elezioni. Niente Calhanoglu-Fenerbahce e neanche…”

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Romano: “Safi perde le elezioni. Niente Calhanoglu-Fenerbahce e neanche…”

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Il giornalista esperto di mercato su X ha riportato la notizia della sconfitta del candidato a presidente che aveva promesso di acquistare il giocatore nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Hakan Safi concorreva nelle elezioni per la presidenza del Fenerbahce ma ha perso le elezioni. L'ha spuntata Aziz Yildirim che è tornato alla guida del club turco dopo otto anni dall'ultima volta. Anche Fabrizio Romano ha riportato la notizia sul suo profilo social e ha spiegato come Safi perdendo le elezioni non potrà dunque portare al club i giocatori che aveva promesso.

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Tra questi c'era anche Calhanoglu. Ma non solo. Come scrive proprio il giornalista esperto di mercato sul suo profilo X: "Hakan Safi ha perso le elezioni per la presidenza del Fenerbahçe e gli accordi che aveva promesso non si realizzeranno. Niente Luis Suárez, niente Mason Greenwood, niente Hakan Çalhanoglu e niente Merih Demiral".

Questa mattina dalla Turchia erano arrivate le parole dell'agente del calciatore dell'Inter che aveva parlato di un accordo con il giocatore qualora Safi avesse vinto le elezioni e anche lo stesso candidato aveva spiegato di avere un accordo con Calhanoglu

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Chiarissima la risposta di Piero Ausilio: «Se per una telenovela estiva poi arrivano campionato e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo a quella del Besiktas. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e noi vogliamo tenerlo. Le dichiarazioni del Fenerbahce non avranno un proseguo». 

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