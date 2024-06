Mezza Serie A su Tessmann, il Venezia vorrebbe darlo all’Inter: lo scenario

“Mezza Serie A vuole Tessmann. Venezia ci pensa”, titola oggi La Nuova Venezia sul centrocampista statunitense. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione dopo gli incontri di settimana scorsi: “Continuano i contatti tra Venezia e Inter, che stanno parlando in questo momento su più fronti. Se per quanto riguarda Tessmann per ora non ci sono aggiornamenti considerando che piace a mezza Serie A (Fiorentina, Bologna, Torino, Atalanta, Como e Parma), ingolosite da quel contratto in scadenza il 30 giugno 2025.