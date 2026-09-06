Sarà Michael Oliver, fischietto inglese, ad arbitrare Real Madrid-Inter, match valido per la prima giornata della League Phase della Champions League 2026-2027.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Oliver sarà coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring mentre il quarto uomo è Sam Barrott. Il VAR è lo scozzese Andrew Dallas, l'AVAR, ossia l'assistente, è Micheal Salisbury.

Arbitro - Michael Oliver ENG

Assistenti arbitrali - Stuart Burt ENG e James Mainwaring ENG

Quarto uomo - Sam Barrott ENG

Video Assistant Referee - Andrew Dallas SCO

Assistente Video Assistant Referee - Michael Salisbury ENG