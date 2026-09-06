L'UEFA ha annunciato gli arbitri della prima giornata di Champions League: sarà l'inglese Oliver a dirigere Real Madrid-Inter
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Sarà Michael Oliver, fischietto inglese, ad arbitrare Real Madrid-Inter, match valido per la prima giornata della League Phase della Champions League 2026-2027.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiOliver sarà coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring mentre il quarto uomo è Sam Barrott. Il VAR è lo scozzese Andrew Dallas, l'AVAR, ossia l'assistente, è Micheal Salisbury.
Arbitro - Michael Oliver ENG
Assistenti arbitrali - Stuart Burt ENG e James Mainwaring ENG
Quarto uomo - Sam Barrott ENG
Video Assistant Referee - Andrew Dallas SCO
Assistente Video Assistant Referee - Michael Salisbury ENG
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