GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

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Il quotidiano svizzero Südostschweiz ha evidenziato questa mattina un possibile primato di Manuel Akanji. Qualora scendesse in campo contro lo Stoccarda, diventerebbe il primo giocatore di movimento svizzero a raggiungere le 70 presenze in Champions League.

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Soltanto Yann Sommer, con 73 presenze prima della quinta giornata, ha fatto meglio tra i calciatori elvetici. La UEFA segnala inoltre altri dati interessanti: l'Inter non ha mai perso in casa in Champions quando ha chiuso il primo tempo in vantaggio: 29 vittorie e 3 pareggi.

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Lo Stoccarda non ha mai vinto in Champions quando è andato all'intervallo in svantaggio: un pareggio e otto sconfitte. Pavard e Bastoni sono entrambi a quota 59 presenze nella competizione, se dovessero giocare toccherebbero quota 60.