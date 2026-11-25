Prima di commentare Inter-Stoccarda, Beppe Bergomi ha parlato su Skysport della partita che si giocherà a San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Hoeness. «Campo perfetto, l'ultima volta non era in buone condizioni. Il campo è perfetto, bagnato giusto, la palla gioca veloce: c'è tutto per giocare bene», ha detto innanzitutto l'ex capitano nerazzurro.

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-Troppi gol presi dalla difesa e mai ha dato idea di solidità. Era da prendere Romero in estate? Tu sostieni che manca un difensore...

Parto dal concetto che si difende in 11 e questa squadra se non è concentratra al 100%, soprattutto nei finali di gara, quando la partita si fa più sporca, non dico che sono presuntuosi, non lo sono, ma con le caratteristiche fisiche dei centrocampisti e degli stessi difensori la portano a subire determinate situazioni. Continuo a pensare che Acerbi e de Vrij non sono stati sostituiti, erano due marcatori che di testa in area la prendevano sempre loro. Chivu è sempre costretto a far girare i difensori, mette a volte anche Bastoni centrale che non l'aveva quasi mai fatto l'anno scorso e quindi l'allenatore sta ricorrendo a qualcosa di diverso.

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-Lautaro si sta scaldando ed è rimasto in panchina, cosa gli diresti?

Lautaro è il leader carismatico dell'Inter, deve avere pazienza. È rientrato con l'Atalanta e in Champions non puoi regalare mai neanche un giocatore, mai neanche uno. Rientrerà nella ripresa. Era giusto mettere in campo la migliore formazione.

(Fonte: SS24)