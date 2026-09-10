Non ha avuto l'impatto che forse Chivu si aspettava. Ma il tecnico dell'Inter aveva messo in campo da titolare Curtis Jones e l'ex Liverpool è riuscito ad incappare un erroraccio da matita blu che ha regalato il vantaggio al Real Madrid. Quando Sucic è entrato dalla panchina non è riuscito a fare benissimo.

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Prima dell'inizio della gara, a Boban, su Sky, avevano chiesto in pratica cosa ne pensasse della scelta dell'inglese in mezzo al campo da titolare. E lui aveva detto che a Jones avrebbe preferito Sucic. "Io avrei messo Sucic. E non lo dico perché è croato e io sono croato. Ci credo tanto in questo ragazzo: è un giocatore straordinario anche per queste partite e lo ha dimostrato al Mondiale e l'anno scorso con gol importanti anche in CL. Poi è veloce. Questa sera il Real non sarà compatto a rincorrere velocemente la palla e nell'ultima partita ha rischiato tantissimo su ogni contropiede. Vedremo come andrà con l'Inter, ma sicuramente preferivo Sucic a centrocampo", ha detto.

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Potenziale da Inter