Tutti esterrefatti nel vedere San Siro. Così l'inviato di Skysport ha descritto il walk around dello Stoccarda al Meazza: è la prima volta per il club tedesco che non aveva mai sfidato l'Inter. L'allenatore è Sebastian Hoeness: è il nipote del presidente onorario del Bayern Monaco.

Sebastian Hoeness (allenatore Stoccarda)

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Riccardo Omini, della rivale nerazzurra ha detto: "In Bundes la squadra tedesca non brilla ed è altalenante, non trova efficacia e concretezza. 15 gol fatti e 15 subiti, sono ottavi a meno otto dal quarto posto e in CL ottimi risultati dopo il pari con l'Atletico Madrid. Unica sconfitta a Istanbul contro il Galatasaray, quattro gol subiti finora nella League Phase, uno in meno rispetto all'Arsenal primo. Uno Stoccarda diverso rispetto alle ultime stagioni, è una squadra a cui piace attaccare e sarà fondamentale capire se riusciranno a recuperare Angelo Stiller, fermo ai box per infortunio dal 20 ottobre, è l'uomo che cambia lo Stoccarda".

(Fonte: SS24)